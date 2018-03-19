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Sakarya'da çete operasyonu: 16 gözaltı

Silahlı örgüt kurup tefecilik yapan kişilere yönelik düzenlenen operasyonda 16 çete üyesi yakalandı.

DHA | 19.03.2018 - 19:51..
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Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 'silahlı örgüt kurup tefecilik' yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.

TEFECİLERE GEÇİT YOK

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Adapazarı şehir merkezi ve Sapanca'da şüphelilerin tespit edilen adreslerine eş zamanlı baskın yaptı.

Suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, tefecilik, silahla yaralama, yağma, uyuşturucu madde bulundurmak, darp ve tehdit suçlarından aranan 16 çete üyesi gözaltına alındı.

Sakarya'da çete operasyonu: 16 gözaltı

7 TABANCA BULUNDU

Yapılan aramalarda 7 tabanca, 123 adet mermi, 200 adet senet, alacak verecek hesaplarının yazılı bulunduğu 9 adet ajanda, başkalarına ait 5 kredi kartı ve 5.25 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Sakarya'da çete operasyonu: 16 gözaltı

Gözaltına alınan S.M.(53), K.M.(20), T.M.(27), Y.K.C.(52), Ö.C.C.(24), K.E.(50), M.E.(36), S.Ç.(22), H.S.(32) ve Ö.Ö.(30) emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Emniyette sorgusu devam eden 6 kişi ise işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilecek.

Sakarya'da çete operasyonu: 16 gözaltı

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