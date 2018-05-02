Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 3 gözaltı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütünün deşifre edilmesi ve eylemlerinin önlenmesi amacıyla yürüttükleri operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER
Düzenlenen operasyonda Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü DEAŞ içinde sözde 'emir' olarak faaliyet gösterdiği belirlenen ve örgüt adına faaliyet yürütülmesi için para gönderme eylemlerini gerçekleştiren 3 kişi gözaltına alındı.
Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Yenikent Devlet Hastanesi'nde alınan sağlık raporu sonrasında adliyeye sevk edildi.