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Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Sakarya'da, Irak'tan gelen 7 kişi, terör örgütü DEAŞ ile bağlantıları olduğu iddiasıyla sabaha karşı eve yapılan baskında gözaltına alındı.

DHA | 28.12.2016 - 13:40
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında kent genelinde terör örgütü şüphelilerine yönelik operasyonlar düzenledi.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Operasyonda Irak’tan Adapazarı’na gelen 7 kişinin yaşadığı eve sabaha karşı operasyon düzenlendi. DEAŞ’la bağlantılı olduğu öne sürülen 7 kişi gözaltına alınırken, evin çeşitli yerlerine gizlenmiş çok sayıda örgütsel döküman ele geçirildi. Operasyon polis kamerasınca kaydedildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Emniyetteki işlemlerin ardından Alaa Velid Madi, Mohmood Öudhafar Yasen Yaseen, Eymen Ismaıl Halil, Ahmet Khaırı Shukur, Bassam Hamid İsmail, Ali Khaırı Shukur, Mohammed Yaseen Hameed Khafajeı bu sabah adliyeye sevk edildi.

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı VİDEO

Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

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