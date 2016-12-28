Sakarya'da DEAŞ operasyonu: 7 gözaltı

Üsküdar-Kabataş arasında yayaların ve bisikletlilerin geçeceği “İstanbul Boğaziçi Bulvarı” için sondaj çalışmaları başladı.

Ünlü sanatçı Şener Şen, Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülleri töreninde yaptığı konuşmasında toplumsal barış vurgusunda bulundu.

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Süt firmasının sahibi FETÖ'den tutuklandı

Fabrikası Denizli'de bulunan Aynes süt firmasına yapılan FETÖ operasyonunda, içinde firma sahibinin de olduğu 19 kişi tutuklandı.