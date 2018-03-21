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Sakarya'da dereye yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç atıldı

Serindere'ye atılmış ve tüketim tarihi geçmiş yüzlerce kilo sucuk ve kokereç ele geçirildi.

DHA | 21.03.2018 - 11:38..
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Pamukova Mesuriye Mahallesi ile Kartepe Sultaniye Mahallesi arasında bulunan ve Yuvacık Barajı'na dökülen Serindere'de vatandaşlar çok sayıda kangal sucuk ve kokoreç buldu.

Sakarya'da dereye yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç atıldı

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye Kartepe jandarması ve Kartepe Belediyesi zabıtası geldi. Ekipler bölgenin Pamukova ilçesi sınırında bulunduğu gerekçesiyle konuyu Pamukova mülki idaresine bildirdi.

SUCUK VE KOKEREÇLER İMHA EDİLDİ

Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı, Pamukova zabıtası ve İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri, deredeki sucuk ve kokoreçlerin tüketim tarihinin geçtiğini belirledi. Numune alınan sucuk ve kokoreçler imha edildi.

Sakarya'da dereye yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç atıldı

İNCELEMEYE ALINDI

Derede bulunan sucukların, Kartepe'de faaliyet gösteren bir restorana ait olduğu, bu firmaya daha önce yapılan denetimde sucuklarda at eti tespit edildiği öğrenildi. İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü numuneleri incelemeye aldı.

Sakarya'da dereye yüzlerce kilo sucuk ve kokoreç atıldı

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