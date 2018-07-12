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Sakarya'da elektrik kaçağı hayvanları telef etti

Sakarya'nın Hendek ilçesinde elektrik kaçağı nedeniyle 6 adet büyükbaş hayvan öldü.

İHA | 12.07.2018 - 12:19..
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Hendek ilçesi Bayraktepe Mahallesi'nde Şeref Ç.’ya ait ahırda meydana gelen elektrik kaçağı nedeniyle 4 adet doğum yapacak düve, 1 buzağı ve 1 tosun olmak üzere 6 adet büyükbaş hayvan elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Sakarya'da elektrik kaçağı hayvanları telef etti

DİĞER HAYVANLAR ZARAR GÖRMEDİ

Elektrik kaçağının farelerin elektrik kablolarını kemirmeleri nedeniyle açıkta kalan kabloların büyükbaş hayvanların bağlı olduğu demir direğe temas etmesi sonucu yaşandığı tahmin edilirken, ahırda bulunan diğer hayvanlara herhangi bir zarar gelmedi.

Sakarya'da elektrik kaçağı hayvanları telef etti

70 BİN LİRA ZARAR

Yaşananlar sonrasında olay yerine gelen Hendek İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri incelemede bulundu. Elektrik kaçağı sonrasında telef olan hayvanların 70 bin TL’ye yakın bir zarara yol açtığı tahmin ediliyor.

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