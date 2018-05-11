Sakarya'da emniyet şeridindeki cipe tır çarptı: 1 ölü

Sakarya'da patlayan lastiği değiştirmek için emniyt şeridine çekilen cipe arkadan gelen btır çarptı. Cip sürücüsü yara almazken, yanındaki kadın hayatını kaybetti.

UYARI İŞARETLERİNİ KOYARKEN TIR ÇARPTI

Cipin arkasına uyarı işaretlerini yerleştiren sürücü Demir ile aynı araçta bulunan Bedrettin Demir ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi patlayan lastiği değiştirmeye çalıştığı sırada, Murat Yıldırım yönetimindeki 34 JG 7646 plakalı tır cipe arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle sürüklenen cipte bulunan yolcu Kayahanım Demir (61) kaza yerinde hayatını kaybetti.

YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

Yaralanan Bedrettin Demir, sağlık ekiplerince Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kayahanım Demir'in cesedi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Hendek Devlet Hastanesi morguna konuldu.

Polis ekipleri, kaza sonrası tır sürücüsü Yıldırım'ı gözaltına aldı.