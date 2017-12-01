Sakarya'da fuhuş operasyonu: 3 tutuklama

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, fuhuş amacıyla açılan bir internet sitesinin yöneticisinin peşine düştü.

HAFTALIK 500 LİRA

İnternet sitesine ilan veren kadınlardan haftalık 500 lira 'abonelik' ücreti aldığı belirlenen E.B. yakalandı.

YABANCI UYRUKLU KADINLAR DA VAR

Aralarında yabancı uyruklu kadınların da bulunduğu fuhuş yapan kadınları telefon uygulaması üzerinden müşterilerine pazarlayan ve Serdivan ilçesindeki apart dairelerde fuhuş için yer temin eden S.Ö ve Ö.A. isimli iki kişi de yakalandı.

11 kadın ve 2 erkek hakkında işlem yapılırken, Özbekistan uyruklu 2 kadın sınır dışı edildi.

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SİTE YÖNETİCİLERİ TUTUKLANDI

İnternet sitesi yöneticisi E.B. ile S.Ö. ve Ö.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.











