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Sakarya'da fırtına etkili oldu

Karaya oturan icralık tarama gemisi, şiddetli fırtına ve dalgaların vurması sebebiyle parçalara ayrıldı.

18.07.2017 - 19:58
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Yapımı devam eden Karasu Limanı'nda çalışırken icralık olduğu gerekçesiyle sahile yakın bir noktada demirletilen ve sahile sürüklenerek kıyıya 50 metre mesafede yan yatarak duran özel bir şirkete ait "Yiğithan" isimli tarama gemisi, şiddetli rüzgar nedeniyle oluşan dalgaların etkisiyle parçalandı.

GEMİ PARAMPARÇA OLDU

İlçede iki gündür devam eden şiddetli fırtına sebebiyle geçen hafta ikiye bölünen gemi, dalgaların etkisiyle parçalandı ve bir kısmı sulara gömüldü.

Dalgalar karaya vuran gemiyi ikiye böldü VİDEO

Sakarya'da fırtına etkili oldu

Sakarya'da fırtına etkili oldu

Sakarya'da fırtına etkili oldu

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