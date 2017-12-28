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Sakarya'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi sayısı 7 oldu

Sakarya'da yürütülen terör operasyonunda iki ayrı noktaya baskın yapıldı. Yapılan çalışmada 7 kişi gözaltına alındı.

İHA | 28.12.2017 - 22:40..
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Sakarya'da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik yürütülen operasyon kapsamında 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi sayısı 7 oldu

1 HAFTA ÖNCE 3 KİŞİ ALINDI

22-28 Aralık tarihleri aralığında devam eden operasyonlar kapsamında DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak sabah yapılan operasyonda Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Adapazarı ilçesinde DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen Irak uyruklu 3 kişi gözaltına alınmıştı.

Sakarya'da gözaltına alınan DEAŞ üyesi sayısı 7 oldu

GÖZALTINA ALINAN SAYISI 7'YE YÜKSELDİ

Devam eden operasyonlar kapsamında daha önceden Irak uyruklu oldukları ve DEAŞ terör örgütüne üye oldukları tespit edilen A.A.T., A.M.M., B.H.H. ve B.S.A. isimli 4 şüpheli de yakalanarak gözaltına alındı. Son olarak gözaltına alınan 4 DEAŞ’lı ile birlikte gözaltı sayısı 7’ye çıktı.

Öte yandan, şüpheli şahısların ikametlerinde yapılan aramada ele geçirilen dijital materyallere el konulmuş olup, örgütsel faaliyetlerde kullanıldığı değerlendirilen 138 bin dolar ve 50 bin 210 TL nakit para ele geçirilmişti.

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