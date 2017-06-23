Sakarya'da havuzda elektrik akımı

Havuzda bulunan 12 yaşındaki Gökay Yıldırım, 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk ve 17 yaşındaki Mert Kalıç havuzda akıma kapıldı.

ELEKTRİK AKIMI 5 CAN ALDI

İşletme sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya ile oğlu 30 yaşındaki Kadir Kaya suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin kalplerinin durduğu tespit edildi. 5 kişinin hayata dönmesi için kalp masajı yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi kurtarılamadı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rolesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Jandarma olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.