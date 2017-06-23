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Sakarya'da havuzda elektrik akımı

Sakarya'da bir aqua parkta 3 çocuk elektrik akımına kapıldı. Çocukların yardımına giden 2 kişi de kurtarılamadı.

23.06.2017 - 19:02
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Havuzda bulunan 12 yaşındaki Gökay Yıldırım, 15 yaşındaki Nurullah Ünlütürk ve 17 yaşındaki Mert Kalıç havuzda akıma kapıldı.

ELEKTRİK AKIMI 5 CAN ALDI

İşletme sahibi 58 yaşındaki Mehmet Kaya ile oğlu 30 yaşındaki Kadir Kaya suda çırpınan çocukları kurtarmak için suya atladı. 5 kişi akıma kapılırken, görevliler elektriği kesti. Bu sırada havuzun kenarında metal aksamlara dokunan 2 kişi de akıma kapılınca kendilerini geri çekerek canlarını kurtardı.

Sakarya'da havuzda elektrik akımı

OLAY YERİNDE İNCELEME YAPILIYOR

Yaralanan 5 kişi olay yerine gelen 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 5 kişinin kalplerinin durduğu tespit edildi. 5 kişinin hayata dönmesi için kalp masajı yapıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 5 kişi kurtarılamadı. Jandarmanın olay yerinde yaptığı ilk incelemede işletmede kaçak akım rolesinin mevcut olmadığı tespit edildi. Jandarma olay yerinde incelemelerini sürdürüyor.

Sakarya'da havuzda elektrik akımı

Sakarya'da havuzda elektrik akımı

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