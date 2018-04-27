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Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

İHA | 27.04.2018 - 20:52..
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Kaynarca ilçe girişinde bulunan duble yolda meydana gelen kazada, Karasu-Kaynarca kavşağında Adapazarı istikametinden Kaynarca yönüne seyir halinde olan 61 LE 806 plakalı otomobil ile Karasu'dan Kaynarca istikametinde giden 54 B 0899 plakalı otomobil çarpıştı.

YARALILAR TEDAVİDE

Çarpışmanın etkisiyle her iki otomobilde de bulunan 5 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'da iki otomobil çarpıştı: 5 yaralı

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