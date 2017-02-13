Sakarya'da jeotermal kaynak bulundu

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu ve SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş, bölgedeki çalışmaları yerinde inceledi.

"HALKIN KULLANIMINA AÇMIŞ OLACAĞIZ"

Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, yaklaşık bir yıl önce Sakarya'da üç noktada sıcak su arama faaliyetlerine başladıklarını söyledi. Üç noktadan ikisinden olumlu sonuç aldıklarını ifade eden Toçoğlu, "Daha önce Akyazı'da sonra ise Sapanca'da bin 100 metre derinlikte sıcak su temin etmiş olduk. İnşallah bundan sonra hem suyun debisi hem de sıcaklığı konuları netleştikten ve gerekli tahliller yapıldıktan sonra bu sıcak suları, halkın kullanımına açmış olacağız. Sakarya'ya ve Sapanca'ya özellikle turizm potansiyeli açısından önemli katkılar sağlayacağını düşünüyoruz." diye konuştu.

"BUGÜN MÜJDELİ HABER ALDIK"

Suyun durumuna göre analizler yapıldıktan sonra, kapasitesi ve sıcaklığına göre tesis de yapılabileceğini ya da mevcut tesislere katkı sağlanabileceğini aktaran Toçoğlu, şöyle devam etti:

"Bugün de Sapanca Uzunkum’dan müjdeli haberi aldık. Bin 180 metrede yaklaşık 40 derecenin üzerinde bir sıcaklıkta jeotermal suya ulaştık. Test sonuçlarının turizm açısından uygun olması halinde şehrimizi hem turizm hem de ekonomik anlamda daha da güçlendirecektir. Jeotermal turizm açısından uygunluğunu gerekli testlerden sonra değerlendireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun."





"180 METRE DERİNLİĞE İNDİK"

Daha önce Akyazı’dan olumlu sonuç aldıklarını kaydeden Rüstem Keleş de şunları aktardı:

"En önemli lokasyonumuz olan Sapanca’da da hamdolsun jeotermal suya ulaştık. Sapanca’da şu an itibariyle bin 180 metre derinliğe indik. Burada teknik olarak kesin olan iki şey var; 40 derecenin üzerinde bir sıcaklığa sahibiz. Ayrıca 10 litrenin üzerinde bir debi bekliyoruz. Bu da bir termal yatırım için yeterli bir miktar. Sapanca'mız bu haberi bekliyordu. Bölge turizmi açısından jeotermal su eksiklikti. Bu da gerçekleşmiş oldu."





Keleş, şu anda ilk aşama olan arama çalışmasını gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Üçüncü aşamada yurt dışından temin ettiğimiz pompalar indirilecek, ondan sonra seri üretime geçeceğiz. Daha sonra suyun analizleri, debisi netleşmiş olacak. Bölgeyle, suyla ilgili olarak geleceğe yönelik öngörüler ve kararlarımız o zaman oluşacak" dedi.