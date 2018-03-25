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Sakarya'da kaçırılan kıza 4 gündür ulaşılamıyor

Sakarya'da yaşayan Banu D. 4 gün önce işe giderken kaçırıldı. Emniyetin aradığı genç kızdan günlerdir haber alınamıyor.

İHA | 25.03.2018 - 23:54..
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Akyazı'da 4 gün önce iş servisinden indikten sonra kaçırılan Banu D.'den hala haber alınamadı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri incelemeye alan emniyet araştırma başlattı.

Sakarya'da kaçırılan kıza 4 gündür ulaşılamıyor

JANDARMA HAREKETE GEÇTİ

Akyazı’da bir fabrikada çalışan Banu D., iddiaya göre işe giriş esnasında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kaçırıldı. Kızlarından bir süre haber alamayan Banu D.’nin ailesi, konuyla ilgili olarak jandarmaya ihbarda bulundu.

4 gündür haber alınamayan Banu’nun bulunması için jandarma çalışma başlattı. Genç kızın babası Ünal D., kızlarının bulunması için yardım isteyerek görenlerin güvenlik güçlerine haber vermesini istedi.

KAÇIRILMADAN ÖNCE BİRİYLE KONUŞTU

Öte yandan, genç kızın kaçırılma anı fabrikanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde; Banu D.’nin servisten inmesinin ardından bir adamın yanına yaklaştığı görülüyor.

Genç kızın adamla bir süre sohbet ettiği ve daha sonrasında ise Banu’nun kimliği henüz belirlenemeyen adam tarafından servis araçlarının arasından götürülüşü görülüyor.

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