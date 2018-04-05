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Sakarya'da kauçuk ve konveyör kayış fabrikası yandı

Sakarya'da PVC, kauçuk ve konveyör kayış firmasının ham madde deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

AA | 05.04.2018 - 02:15..
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Fabrikanın güvenlik görevlisinin fark ederek durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya'da kauçuk ve konveyör kayış fabrikası yandı

ÖLEN YA DA YARALANAN OLMADI

Kısa sürede fabrikanın diğer bölümlerini de saran alevlere Akyazı, Hendek, Dörtyol ve Adapazarı itfaiye ekipleri güçlükle müdahale etti. Ekiplerin uzun süren uğraşlarıyla kontrol altına alınabilen yangında, bir itfaiye eri dumandan etkilendi. Fabrika yanında bekletilen sağlık ekipleri itfaiye erine müdahalede bulundu.

İtfaiye ekipleri, büyük çapta hasarın oluştuğu fabrikada soğutma çalışmasına devam ediyor.

Sakarya'da kauçuk ve konveyör kayış fabrikası yandı

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