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Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Akyazı ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı, araçlardan birinin ikiye ayrıldığı kazada, 3 kişi yaralandı.

15.01.2017 - 04:06
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Kaza, gece saatlerinde, Akyazı Hastane Mahallesi Küçücek Caddesi'nde meydana geldi. Cemal Civan yönetimindeki 43 KZ 799 plakalı otomobil, hatalı sollama yapınca karşı yönden gelen Ahmet Uzunoğlu yönetimindeki 34 MF 991 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Cemal Civan yönetimindeki otomobil ortadan ikiye bölündü, LPG tankı ise olay yerinde arsaya savruldu.

Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Kazada yaralanan Cemal Civan, İzzet Dönmez ve Ahmet Uzunoğlu 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından kaldırıldıkları Akyazı Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı
Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı
Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı
Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı
Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

Sakarya'da kaza yapan otomobil ikiye ayrıldı: 3 yaralı

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