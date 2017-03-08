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Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

Sakarya'da bir vatandaş, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'na referandum dersi verdi.

08.03.2017 - 15:58
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Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliklerine katılmak için Sakarya'ya geldi. Kılıçdaroğlu, TEM Adapazarı gişelerinde partililerce karşılandı.

"8. MADDEYİ ARAŞTIRIRSANIZ GÖRÜRSÜNÜZ"

Burada Yakup Çoruh isimli bir vatandaş, Kılıçdaroğlu'na, bir süre önce yaptığı "yeni sistemde başbakan ile cumhurbaşkanının anlaşamayacağı" yönündeki açıklamasına ilişkin, "Oylanacak olan Anayasa'nın 18 maddesinin 8. maddesinde başbakanlığın olmadığını araştırırsanız görürsünüz." eleştirisinde bulundu.

Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

Kılıçdaroğlu, 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumamış

Sakarya'da Kılıçdaroğlu'na bilmediği maddeyi anlattılar

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