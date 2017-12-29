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Sakarya'da kına gecesinde marketi soyuldu

Sakarya'da yaşayan Masum Beşir'in kına gecesinde marketi soyuldu.

İHA | 29.12.2017 - 05:24..
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Pompalı tüfekli 4 hırsız , Sakarya'nın Akyazı ilçesinde kına gecesi yapan Masum Beşir'e ait markete girdi. Güvenlik kamerasına takılan hırsızların yüzleri ne olarak belirlenebiliyor.

Sakarya'da kına gecesinde marketi soyuldu


KAYIT CİHAZI YERİNE MODEMİ ÇALDILAR

4 hırsız 17 Aralık Pazar günü gece saat 02.00 sıralarında bir otomobil ile markete geldi. Yaklaşık 10 dakika uğraşın ardından hırsızlar marketin kapısını levyeyle kırıp içeri girdi. Elinde tabanca bulunan şüpheli ise dışarıda çevreyi kolaçan etti. Yaklaşık 5 bin lira değerinde sigara, iş yerinde bulunan hard disk ve monitörü çalan hırsızlar geldikleri araçla kayıplara karıştı. Ayrıca hırsızlar kayıt cihazı yerine modemi çaldılar. İş yeri sahibinin kayıt cihazını gizli bir yere saklaması hırsızları ele verdi. Olayın bildirilmesinin ardından markete gelen jandarma ekiplerince incelenen güvenlik kamerası kayıtlarında, hırsızların daha önce de Hendek’te bulunan bir marketi soydukları belirlendi.

Sakarya'da kına gecesinde marketi soyuldu

LEVYEYİ MARKETTE UNUTTULAR

Sigaraları alıp marketten araçla ayrılan hırsızlar markete tekrar dönüp, unuttukları levyeyi aldılar. Market soygunu yapan hırsızların biri olaydan yaklaşık bir hafta sonra Akyazı Jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Konuyla ilgili inceleme sürüyor.

Sakarya'da kına gecesinde marketi soyuldu

YÜZLERİ GÜVENLİK KAMERASINA YAKALANDI

Görüntülerde, otomobil ile markete gelen şüphelilerin, levye ile kapıyı açmaya çalışmaları ve 4 hırsızdan 3’ünün içeriye girerek sigara raflarını boşalttığı diğer şüphelinin ise market önünde elinde silahı ile çevreyi kolaçan ettiği görülüyor. Marketten çıkan otomobillerin uzaklaştıkları ve tekrar unuttukları levyeyi almak üzere soydukları markete geldikleri görülüyor.

Kına gecesinde marketi pompalı tüfekli hırsızlarca soyuldu

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