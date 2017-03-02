Sakarya'da köpek satışında cinayet

Olay, akşam saatlerinde Sakarya Geyve Akçeşme mevkiinde meydana geldi.

BIÇAKLA YARALADI

Oğuzhan Girgin köpeğini sattığı Recep Topaloğlu'ndan parasını istedi. Oğuzhan Girgin ile Recep Topaloğlu arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Girgin ve Topaloğlu, birbirlerin bıçakla yaraladı.

GİRGİN HAYATINI KAYBETTİ

112 Acil ekipleri iki yaralıyı Geyve Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ağır yaralanan Oğuzhan Girgin burada yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Oğuzhan Girgin doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.





