Sakarya'da mavi yumurta üretilecek

Çiftlikbank Üst Yöneticisi (CEO) Mehmet Aydın, 37 dönüm arazi üzerine kurulu tesisin yaklaşık 6 bin metrekare kapalı alana sahip olduğunu söyledi.

Taraklı ilçesinde açılan tesisin 100 bin tavuk kapasiteli olduğunu belirten Aydın, "Şu anda mavi yumurta üretiminde dünyada eşi benzeri olmayan bir tesis, Çünkü, mavi yumurta üretimi şu anda dünyada sadece süs tavukçuluğu olarak yapılıyor ve bunun endüstriyel bir üretimi yok. İlk olarak biz bu girişime başladık. Şu anda açtığımız tesisimizde günlük yaklaşık 80 bin mavi yumurta üreteceğiz. Bu yumurtalardan yaklaşık 5 milyon civciv ürettikten sonra günlük 5 milyon yumurta üretimi yapacağız. Daha sonra bu yumurtaların 2 milyonu Türkiye pazarına gidecek 3 milyonunu da yurt dışına ihraç edilecek." diye konuştu.

TÜRKİYE İKLİMİNE UYGUN "ÇİPA AMERAUCANA"

Mavi yumurtanın çok talep gördüğünü belirten Aydın, Türkiye genelinde yaklaşık 40 şarküterileri bulunduğunu ve yumurtaların anında tükendiğini ifade etti.

Yumurtaları sipariş üzerine gönderdiklerini ve talebe yetişemediklerini aktaran Aydın, "İnegöl'de AR-GE tesisi açtık. Burada "Çipa Ameraucana" ırkını ürettik. Türkiye iklimine uygun olan hayvanlardan çalışmalarımız sonucu yeni bir ırk ortaya çıkardık. Bu yeni ırkla yumurta sayısını 5 milyona çıkardığımızda ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacağımızı düşünüyorum." dedi.

FİYATI 2 LİRAYA DÜŞECEK

Mavi yumurtanın özelliklerinden de bahseden Aydın, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın laboratuvarlarında yaptırdıkları analizlerde mavi yumurtanın normal yumurtaya göre protein oranının yaklaşık üç kat daha fazla olduğunu tespi̇t etti̇rdi̇kleri̇ni̇ aktardı.

Yumurtanın piyasa fiyatının 15-20 lira arasında değiştiğini ancak kendi şarküterilerinde 6-6,5 lira arasında sattıklarına işaret eden Aydın, şöyle devam etti:

"Yeni açtığımız tesisle bu fiyatları aşağı çekeceğiz. 5 milyon adede çıktığımızda da 2-2,5 liraya kadar inecek. Yaptırdığımız analiz sonucunda mavi yumurtada üç kat daha fazla protein oranı var. Diğer vitaminler de normal yumurtaya göre fazla. Ama bunlar arasında en çok dikkat çeken selenyum oranı. Bu bizim değil, dünyadaki birçok üniversitenin yaptığı araştırmalar. Günde 40 miligram selenyum verilen bir insan yüzde 50 kansere karşı daha dirençli oluyor. Mavi yumurtada selenyum oranı normal yumurtanın 15 katı. Biz tavuğa selenyum artırıcı bir yem vermedik, bunu yaptığımız takdirde bu oranı 30 katına kadar çıkarabiliyoruz. Yaklaşık bir yıl sonra 5 milyon adet yumurta üretmeyi hedefliyoruz. Bu rakama ulaştığımız zaman halkımız 2-2,5 lira arasında bir fiyatla mavi yumurtaları tüketebilecek."





Firma yetkilileri, çiftliğin dünyadaki en büyük mavi yumurta üretim tesisi olarak açılmasının tescili için Guinness'e başvuruda bulundu. Guinness Türkiye Fahri Temsilcisi Prof. Dr. Orhan Kural da inceleme ve uygunluk için açılışa katıldı.

Konuşmaların ardından tesisin açılış kurdelesi kesildi.

Programa, Taraklı Kaymakamı Cihat Koç ve Belediye Başkanı Tacettin Özkaraman ile davetliler katıldı.