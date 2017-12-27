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Sakarya'da miras kavgası cinayetle bitti

Akyazı ilçesinde yaşayan Murat D., miras nedeniyle tartıştığı ablasını av tüfeğiyle vurarak öldürdü.

DHA | 27.12.2017 - 13:37..
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Sakarya'nın Akyazı ilçesinde, 24 yaşındaki Murat D. babalarından kalan miras nedeniyle sorun yaşadığı ablası Nazmiye Aslan'ın evine gitti.

AV TÜFEĞİYLE VURDU

İki kardeş miras kalan ev ve arsa nedeniyle evin önünde tartışmaya başladı. Murat D. tartışma sırasında yanında getirdiği av tüfeğiyle ablasını vurdu.

Göğsünden yaralanan 3 çocuk annesi Nazmiye Aslan, güçlükle evinin önünde bulunan çöp konteynerinin arkasına saklanırken, kardeşi ise tüfekle kaçtı.

Silah sesini duyarak olay yerine gelen komşuları, 112 Acil'e haber verdi. Gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Nazmiye Aslan, kurtarılamadı.

Sakarya'da miras kavgası cinayetle bitti

TESLİM OLDU

Şüpheli Murat D., olayın ardından Akyazı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek teslim oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Sakarya'da miras kavgası cinayetle bitti


Sakarya'da miras kavgası cinayetle bitti

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