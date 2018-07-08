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Sakarya'da nargile közünden yangın: 8 kişi hastanelik

Adapazarı'nda bir kafede çıkan yangından etkilenen 8 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA | 08.07.2018 - 01:40..
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan bir kafede yangın çıktı. Kısa sürede müdahale edilmesine rağmen birçok kişi yoğun dumandan etkilendi.

Sakarya'da nargile közünden yangın: 8 kişi hastanelik

NARGİLE KÖZÜNDEN YANGIN

Dumanları gören vatandaşlar durumu hemen sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çark Caddesi’nde görevli polis ekipleri kafede bulunan müşterileri güvenli bir şekilde tahliye etti.

Dumandan etkilenen vatandaşlar ambulanslara alınarak tedavi edildi. Bu sırada olay yerine gelen Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri kafede çıkan yangını kontrol ederek söndürdü.

Öte yandan yoğun dumana maruz kalan 8 kişi ambulanslarla Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

Sakarya'da nargile közünden yangın: 8 kişi hastanelik


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