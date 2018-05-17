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Sakarya'da nehre düşen 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

Sakarya'nın Hendek ilçesinde Mudurnu Çayı'na düşen Emrullah Şimşek'in cansız bedeni bulundu.

İHA | 17.05.2018 - 22:48..
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Sarıboğaz mevkiinde arkadaşlarıyla beraber balık tutmak için Sakarya Nehri ve Mudurnu Çayı’nın kesiştiği noktada Emrullah Şimşek ve Selami Torunoğlu nehre düşmüş ve olay yerinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştı.

Sakarya'da nehre düşen 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

4 gün süren arama kurtarma çalışmaları neticesinde Emrullah Şimşek'in cansız bedenine Soğuksu mevkiinde ulaşıldı.

Cansız bedene ulaşılması sonrasında acılı haber ailesine verildi. Çayda kaybolan Selami Torunoğlu için arama çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.

Sakarya'da nehre düşen 2 kişiden birinin cansız bedeni bulundu

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