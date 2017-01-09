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Sakarya'da olay çıkaran CHP'li gençlere soruşturma

'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açıp slogan atan CHP'li gençler ve onlara saldıranlar hakkında soruşturma açıldı.

DHA | 09.01.2017 - 14:04
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Dün, Serdivan AVM'ye gelen CHP Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı ve 2 partili genç, alışveriş merkezinde restoranların olduğu kata çıkarak 'Türkiye laiktir, laik kalacak' yazılı pankart açtı.

Pankartta ayrıca 'Ankara, İstanbul, Antep, İzmir, Reina' yazıları yazarken, 3 genç sloganlar attı. Bu sırada bir grup gençlere saldırdı. Bir kişi eline geçirdiği plastik sandalyeyi gençlerin üzerine attı.

Sakarya'da olay çıkaran CHP'li gençlere soruşturma

3 KİŞİ HAKKINDA SORUŞTURMA AÇILDI

Alışveriş merkezinin özel güvenlik görevlileri olaya müdahale etti. Polis, gençlerin ifadelerini aldıktan sonra serbest bıraktı. Ayrıca gençlere saldırdıkları belirlenen 3 kişi hakkında da soruşturma açıldı.

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili olarak bugün basın açıklamasında bulundu. Basın açıklaması şöyle:

"8 Ocak günü saat 18.10 sıralarında Serdivan'da bulunan AVM'de kavga olayıyla ilgili kolluk birimine bildirilmesi üzerine AVM'nin 3. katında 'Türkiye Laiktir Laik Kalacak CHP Sakarya' şeklinde yazılı pankart açarak aynı zamanda bu şekilde slogan atan 3 şahsa vatandaşların tepki gösterdikleri ve darp edildikleri iddiası ile pankartı açan Cumhuriyet Halk Partisi İl Gençlik Kolları Başkanı U.Y.K. ve Gençlik Kolları Başkan Yardımcısı M.Ş.K. ve pankart açma olayını kameraya alan CHP Gençlik Kolları üyesi B.Y. isimli şahıslar ile bu şahısları darp ettikleri iddia edilen A.P, C.T. ve Ş.K. isimli şahıslar Cumhuriyet Bassavcılığımızca verilen talimat üzerine adli işlemler yapılmak üzere güvenlik şube müdürlüğüne götürülmüştür. Olayla ilgili olarak U.Y.K., M.Ş.K. ve B.Y.'nin alınan doktor raporlarında darp izine rastlanıldığı (Kızarıklık ve şişlik) belirlenmiş Cumhuriyet Bassavcılığımızca A.P, C.T. ve Ş.K. isimli şüpheliler hakkında 'Kasten yaralama' suçundan U.Y.K. M.Ş.K. ve B.Y. isimli şüpheliler hakkında da 'Kişilerin huzur ve sükununu bozma' suçundan soruşturma başlatılmıştır. Ayrıca pankartı açan 3 şahsa Kabahatlar Kanunu'nun 42'nci maddesine (Afiş asma) muhalefet suçundan ilgili kolluk kuvvetlerince idari yaptırım işlemi uygulanmıştır. Şüpheliler için gözaltı kararı verilmemiş olup şüpheliler belirtilen olayla ilgili emniyetteki ifadeleri alınıp işlemlerinin bitirilmesine müteakip olayın yaşandığı gün saat 22.30'da emniyet müdürlüğünden ayrılmışlardır."

BİZE SALDIRDILAR

CHP Sakarya Gençlik Kolları Başkanı Ulaş Yusuf Konyalı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün yaptığımız eylemin amacı cumhuriyetin bize kazanımlarını göstermekti. Ülke genelindeki bombalanma olayının üzerine vurgu yapmak için Serdivan AVM'de bunu açtık. Sloganlarla eylemi destekledik. Bunu hazmedemeyen unsurlar bize Allahu ekber sesleriyle saldırdılar. Bizi öldürmeye gelen kişilerdi. Darp edildik" dedi.

CHP'DEN AÇIKLAMA

CHP Sakarya İl Başkanlığı ise "Dün gençlik kollarımızın yaptığı eylem, Anayasamızın değiştirilmesi teklif dahi edilemeyecek olan laiklik hükmünü savunma adına yaptıkları bir eylemdir.

Fakat gençlerimiz anayasal hakkımız olan laikliği savunurken saldırıya uğramışlardır. Anayasamıza, ülkemize, birliğimize ve bütünlüğümüze sahip çıkan gençlerimize yapılan ve ne yazık ki ülkemizde son zamanlarda sıkça şahit olduğumuz linç anlayışı, yıllardan beri kentimizde sürdürmeye çalıştığımız çok kültürlü hoşgörü anlayışıyla bağdaşmamaktadır.

Hepimiz bugünlerde her şeyi konuşmalı ve gerekirse farklı fikirleri savunduğumuzda da birbirimize hoşgörüyle yaklaşmalıyız. Gençlerimize saldıran kişilerle ilgili gerekli yasal başvurular yapılmıştır" diye açıklamada bulundu.

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