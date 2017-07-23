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Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Serdivan ilçesinde otomobilin çöp kamyonuna çarpması sonucu temizlik işçisi ile otomobil sürücüsü yaralandı.

23.07.2017 - 10:42
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Saat 02.00 sıralarında, Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki Yazlık Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Talha Kökçü yönetimindeki 34 GM 9621 plakalı otomobil önünde giden Suat Çokol yönetimindeki 34 GM 9621 plakalı Adapazarı Belediyesi'ne bağlı çalışan temizlik firmasına ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.

Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

TEMİZLİK İŞÇİSİ VE SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI

Çöp kamyonunun arkasındaki basamakta duran temizlik işçisi Fehmi Alcan bacaklarının sıkışması sonucu ağır yaralandı. Fehmi Alcan ile otomobil sürücüsü Talha Kök 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

ARABADAN BİRA KUTULARI ÇIKTI

Cadde ulaşıma kapatılırken, otomobilin içinde bira kutuları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı


Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

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