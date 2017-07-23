Sakarya'da otomobil çöp kamyonuna çarptı: 2 yaralı

Saat 02.00 sıralarında, Serdivan Köprübaşı Mahallesi Aralık Caddesi'ndeki Yazlık Kavşağı'nda meydana gelen kazada, Talha Kökçü yönetimindeki 34 GM 9621 plakalı otomobil önünde giden Suat Çokol yönetimindeki 34 GM 9621 plakalı Adapazarı Belediyesi'ne bağlı çalışan temizlik firmasına ait çöp kamyonuna arkadan çarptı.
TEMİZLİK İŞÇİSİ VE SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Çöp kamyonunun arkasındaki basamakta duran temizlik işçisi Fehmi Alcan bacaklarının sıkışması sonucu ağır yaralandı. Fehmi Alcan ile otomobil sürücüsü Talha Kök 112 Acil ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
ARABADAN BİRA KUTULARI ÇIKTI
Cadde ulaşıma kapatılırken, otomobilin içinde bira kutuları görüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.