Sakarya'da otomobil ile traktör çapıştı; 3 kişi yaralı

Erenler ilçesinin Adapazarı-Karapürçek yolu üzerindeki Kamışlı mevkiinde saat 23:00 sıralarında traktör ve bir otomobil çarpıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 yaralıyı tedavi altına aldı.





TRAKTÖR ŞARAMPOLE UÇTU

Karapürçek istikametine ilerleyen Cemal A. idaresindeki 54 FA 562 plakalı traktör ile aynı istikamete doğru ilerleyen Gökhan B. idaresindeki 54 AAJ 631 plakalı otomobil çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle, otomobil hurdaya dönerken traktör şarampole uçtu.

Kazada traktör sürücüsü Cemal A., yanında yolcu olarak bulunan ve ismi öğrenilemeyen bir kişi ile otomobilde bulunan sürücü Baş yaralandı.

YARALILARIN DURUMU CİDDİ

Yararlılar olay yerine gelen ambulanslarda yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Öte yandan, bazı yaralı yakınları, sağlık görevlilerine yaralıların durumunun kötü olduğunu söyleyerek yeni ambulans beklemeden olay yerindeki ambulanslara alınması istedi.

Sağlık görevlilerinin ambulanslarda zaten yaralılar olduğunu ve diğer yaralının sıradaki ambulansa alınması gerektiğini söylemesi üzerine yaralı yakınları sağlık görevlilerinin üzerine yürüdü.

Vatandaşların araya girmesiyle gerginlik sona ererken, jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.