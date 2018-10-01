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Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken metrekareye 115 kilogram yağış düştü.

AA | 01.10.2018 - 08:25..
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Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle Seyran Deresi taştı.

İlçede sabah saatlerinde başlayan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

EV VE İŞ YERLERİNİ SU BASTI

Sağanak nedeniyle Seyran Deresi'nin taşması sonucu bazı araçlar suda sürüklendi, bazı ev ve iş yerlerini su bastı.

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Ekipler, iş makineleri eşliğinde ev ve iş yerlerinde su tahliye çalışması yürütüyor.

Sağanak, ilçede etkisini yitirdi. Ekiplerin bölgedeki çalışmaları sürüyor.

"METREKAREYE 115 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ"

Kaynarca Belediye Başkanı Zeynur Özel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgede metrekareye 115 kilogram yağış düştüğünü ve bazı araçların suda sürüklendiğini söyledi.

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

"MADDİ HASARIMIZ ÇOK"

"Çok şükür can kaybımız yok, maddi hasarımız çok." diyen Özel, sanayi sitesinde yaklaşık yarım metre çamur olduğunu ve buradaki iş yeri sahiplerinin makinelerin kullanılamaz hale geldiğini belirttiğini kaydetti.

Özel, bazı evleri su bastığını aktararak, mahsur kalanın olmadığını bildirdi.

Belediye Başkanı Özel, AFAD, Büyükşehir Belediyesi ve SASKİ ekiplerinin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü dile getirerek, "Seyran Deresi halen yüksek ama biraz çekildi." dedi.

"YARALAR HEMEN SARILMAYA BAŞLANDI

Sakarya Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Genel Müdürü Dr. Rüstem Keleş, yaptığı yazılı açıklamada, sağanağın ardından tüm ekiplerin seferber olduğunu, bölgede yaraların hemen sarılmaya başladığını bildirdi.

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

SASKİ ve Büyükşehir Belediyesi'nin ilgili tüm ekiplerinin sahada olduğu vurgulayan Keleş, şunları kaydetti: "Yaraları sarmak için tüm ekipler seferber oldu. Metrekareye bir saatte 115 kilogram yağış düştü. Bu bir felaket demektir. Bu rakam ciddi bir rakam. Kaynarca'da ciddi bir hasar var. Araçlarda, köprülerde, yollarda hasarlar var. Hem ilçe belediyemiz hem SASKİ Genel Müdürlüğümüz hem de Büyükşehir Belediyemiz tüm ekipmanlarıyla bölgeye intikal etti. Hızlı bir şekilde hasarı toparlıyoruz. Hasar tespit çalışmalarımıza başladık. Gelen telefon ve ihbarları değerlendiriyoruz. Bize 2 kümesin yıkıldığı bilgisi ulaştı. İş yerlerindeki hasarları da tespit ediyoruz. Arama kurtarma çalışmaları da yapılıyor. Mağdur olan vatandaşlarımız bizlere müracaat edebilirler."

Sakarya'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ayhan Kardan da Kaynarca'da şiddetli yağışın etkisini göstermesinin ardından SASKİ Genel Müdürü Rüstem Keleş ile hemen bölgeye gittiklerini aktardı.

Tüm ekiplerle bölgede olduklarını ve ne gerekiyorsa yapacaklarını dile getiren Kardan, "İnşallah en kısa sürede yaraları saracağız." ifadesini kullandı.

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