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Sakarya'da silahlı kavga: 1 ölü 1 yaralı

Karapürçek ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ağır yaralandı.

27.04.2017 - 01:02
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Teketaban Mahallesi'nde yürüyen akrabalar Cemal (46) ve Recep Kara (56), aralarında önceden husumet bulunduğu öğrenilen ve kimliği henüz tespit edilemeyen zanlıyla karşılaştı.

Üçlü arasında başlayan tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü. Bunun üzerine zanlı, Cemal (46) ve Recep Kara'ya (56) tüfekle ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Cemal Kara'nın yakınları tarafından saldırıya uğrayan sağlık ekipleri, olay yerinden uzaklaştı.

Özel bir araçla Akyazı Devlet Hastanesine götürülen Cemal Kara, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan Recep Kara ise Akyazı Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybeden Cemal Kara'nın yakınları hastane önünde fenalaştı.

Zanlının, yaraladığı kişilerle akraba olduğu ve yanında 2 kişinin daha bulunduğu belirtildi.

Jandarma ekipleri kaçan zanlıyı arıyor.

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