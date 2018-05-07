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Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

Tefecilik, yağma ve yaralama olaylarına karışan silahlı örgüte yönelik düzenlenen operasyonda, 19 kişi gözaltına alındı.

DHA | 07.05.2018 - 19:42..
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabaha karşı Adapazarı ve Ferizli ilçesinde eş zamanlı operasyon düzenledi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE GEÇİT YOK

Çok sayıda eve yapılan baskında 19 şüpheli gözaltına alındı. Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda tabanca, bıçak, mermi, çek ve senetler ele geçirildi.

Sakarya'da suç örgütüne operasyon: 19 gözaltı

19 kişinin suç işlemek amacıyla 'silahlı örgüt' kurarak tefecilik, yağmacılık, adam yaralama, darp, tehdit ve ihaleye fesat karıştırma olaylarına karıştıkları tespit edildi. Soruşturma sürüyor.

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