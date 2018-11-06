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Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde taksiciler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı.

İHA | 06.11.2018 - 00:02..
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Kurtuluş Mahallesi Eski Reji Sokak'ta Aynı taksi durağında çalışan S.E. ile S.U., patinaj çekildiği iddiasıyla tartışmaya başladı.

Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı


POLİSLERE TESLİM OLDU

Tartışma kısa sürede büyüyünce S.E., belindeki tabancayı S.U. da bıçak çıkardı. S.E., silahıyla S.U.'yu yaraladı. Durumu gören vatandaşlar hemen sağlık ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince S.U., Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. S.E. ise olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Sakarya'da taksici kavgası: 1 yaralı


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