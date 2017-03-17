Sakarya'da tıra çarpan otomobil dorsenin altında kaldı

TEM Otoyolu'nun Hendek mevkisinde Ankara istikametinde seyreden ve kimin kullandığı henüz belirlenemeyen 06 FV 1885 plakalı otomobil, aynı yönde ilerleyen Ali Kültür idaresindeki 50 AL 976 plakalı tıra arkasından çarptı.

Otomobil çarpmanın etkisiyle tırın dorsesinin altında sıkıştı.

ARAÇTA SIKIŞANLAR

Kazada, Hulusi (32), Tuba (27), Belinay (6) ve Yusuf Tanrıkulu (3), Necla Gürleyen (47), Ali G. (51) ve Medine G. (43) otomobilde sıkıştı.

İtfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarılan bu kişilerden Medine G'nin öldüğü belirlendi. Diğer 6 yaralı ise sağlık görevlileri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.