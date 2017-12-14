taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.153
USD
3,8170
EURO
4,5197
ALTIN
153,85
PETR
62,7600

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya'da D-100 karayolunda iki otomobilin çarpıştı. Meydana gelen kazada iki kişi yaralandı.

İHA | 14.12.2017 - 03:41..
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Y.T. yönetimindeki 54 D 8421 plakalı otomobil ile Hendek istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve kavşaktan dönmek isteyen E.Ç. idaresindeki 34 RAY 10 plakalı otomobil çarpıştı.

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

MADDİ HASAR BÜYÜK YARALAR KÜÇÜK

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince E.Ç. Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer sürücünün tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kazanın meydana geldiği mevkide trafik bir süre aksadı. Ekiplerce kontrollü şekilde sağlanan trafik, kaza yapan ve çarpışmanın etkisiyle büyük çapta maddi hasar alan otomobillerin yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.

Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

İlginizi Çekebilir
4 saldırgan Samsun'da 1 kişiyi darp etti
Samsun'da bıçaklı saldırıya uğrayan 38 yaşındaki Vedat K.'nın arabası da gasp edildi.
Apseli dişi çekildi 10 yıldır yemek yiyemiyor
Diş ağrısı için gittiği hastanede apseli dişinin çekilmesi sonucu çenesinde hasar oluşan Nida, tam 10 yıldır acı içinde yaşıyor.
Çaldığı motosikleti sosyal medyada satmaya çalıştı
Antalya’nın Manavgat ilçesinde, çaldıkları motosikletin parçalarını internet üzerinden satmaya çalışan 2 şahıs polis tarafından yakalandı.
Giresun'da trafik kazaları: 8 yaralı
Giresun'da bugün 4 ayrı trafik kazası meydana geldi. Kazada yaralananlar tedaviye alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

Şehit Şahin'in oğluna verdiği söz yerde kalmadı

9
City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

City İngiltere'de iki rekor daha kırdı

2
Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu

Batı Şeria, Kudüs ve Gazze'de yaralı sayısı 73 oldu

8
Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

Almanya'da koalisyon görüşmeleri yeniden başladı

13
Mecliste arbede çıktı

Mecliste arbede çıktı

30
Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

Cabarov: ABD nereye karıştıysa yağma hükmediyor

3
4 saldırgan Samsun'da 1 kişiyi darp etti

4 saldırgan Samsun'da 1 kişiyi darp etti

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM