Sakarya'da trafik kazası: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde Y.T. yönetimindeki 54 D 8421 plakalı otomobil ile Hendek istikametinden Adapazarı istikametine gitmekte olan ve kavşaktan dönmek isteyen E.Ç. idaresindeki 34 RAY 10 plakalı otomobil çarpıştı.

MADDİ HASAR BÜYÜK YARALAR KÜÇÜK

Çarpışmanın etkisiyle iki otomobilin sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince E.Ç. Hendek Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Diğer sürücünün tedavisi ise olay yerinde yapıldı. Kazanın meydana geldiği mevkide trafik bir süre aksadı. Ekiplerce kontrollü şekilde sağlanan trafik, kaza yapan ve çarpışmanın etkisiyle büyük çapta maddi hasar alan otomobillerin yoldan kaldırılması ile normal seyrine döndü.