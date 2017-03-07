taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.045
USD
3,7171
EURO
3,9342
ALTIN
146,53
PETR
55,9800

Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Akyazı ilçesinde iki aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı.

07.03.2017 - 01:08
  1. Haberler
  2. İç Haber

Karapürçek Yolu üzerinde Fabrikalar Caddesi'nde seyreden Burhanettin İbil idaresindeki 34 DY 7871 plakalı otomobil ile Yılmaz Gez'in kullandığı 54 FY 950 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Kazada yaralanan sürücüler ile Onur Sefa, İkbal, Hayrunnisa, Murat ve Ömer Asaf Çiftçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

Oğlu öldürülen babadan şaşırtan sözler

16
CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

CHP'li Özel'den Bahçeli'ye Almanya tepkisi

35
İran botlarından Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine önleme

İran botlarından Hürmüz Boğazı'nda ABD gemisine önleme

5
Siirt’te terör operasyonu

Siirt’te terör operasyonu

0
Başbakan Yıldırım'dan MHP ile ortak miting açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan MHP ile ortak miting açıklaması

1
Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

2
İsviçre'de deprem

İsviçre'de deprem

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM