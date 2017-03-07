Sakarya'da trafik kazası: 7 yaralı

Karapürçek Yolu üzerinde Fabrikalar Caddesi'nde seyreden Burhanettin İbil idaresindeki 34 DY 7871 plakalı otomobil ile Yılmaz Gez'in kullandığı 54 FY 950 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazayı gören sürücülerin haber vermesi üzerine, olay yerine sağlık ekibi ile çok sayıda ambulans sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile Onur Sefa, İkbal, Hayrunnisa, Murat ve Ömer Asaf Çiftçi, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince, Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.