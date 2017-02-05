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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda adliyeye sevk edilen 7 kişiden 6'sı tutuklandı.

05.02.2017 - 22:09
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Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Hendek İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yapan kişilere yönelik operasyon başlattı.

4 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Yapılan istihbarat ve teknik takip çalışmaları neticesinde Bakacak Mahallesi'nde 4 ayrı adrese ve iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, Emin, Embiya ve Erdem S. kardeşler ile Burhan S, Süleyman S, Osman D. ve Vekil B'yi gözaltına aldı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

Narkotik köpeği "Dark"ın da katıldığı operasyonda, kardeşlerin evinde 400, V.B'nin iş yeri ve ikametinde ise satışa hazır 200 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

6 KİŞİYE TUTUKLAMA KARARI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen 7 kişiden Burhan S. savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 6 şüpheli ise çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

Sakarya'da uyuşturucu operasyonu: 6 tutuklama

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