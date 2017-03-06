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Sakarya'da yakalanan hırsız, kameralara dil çıkardı

Adapazarı'nda 1 günde 6 işyerinin soyulması üzerine güvenlik kameraları incelenerek kimlikleri belirlenen 2 kişi yakalandı.

06.03.2017 - 15:56
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Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı şehir merkezinde 1 günde 6 işyerinin soyulmasını araştırdı. Girilen işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 10 gün süren araştırmaları sonunda işyerlerini 3 kişinin soyduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen şahıslardan Arif Dereli ile Zühal Dervişoğlu polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi.

KAMERALARI GÖRÜNCE DİL ÇIKARDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edilirken, Zühal Dervişoğlu kameraları görünce dil çıkardı.

Sakarya'da yakalanan hırsız, kameralara dil çıkardı

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