Sakarya'da yakalanan hırsız, kameralara dil çıkardı

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Adapazarı şehir merkezinde 1 günde 6 işyerinin soyulmasını araştırdı. Girilen işyerlerindeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, 10 gün süren araştırmaları sonunda işyerlerini 3 kişinin soyduğunu tespit etti.

GÖZALTINA ALINDI

Kimliği belirlenen şahıslardan Arif Dereli ile Zühal Dervişoğlu polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Emniyete götürülen 2 kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda kaydının olduğu belirtildi.

KAMERALARI GÖRÜNCE DİL ÇIKARDI

Emniyetteki işlemlerin ardından 2 kişi adliyeye sevk edilirken, Zühal Dervişoğlu kameraları görünce dil çıkardı.