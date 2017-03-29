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Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evlerinde çıkan yangında yanarak ölen 3 Afgan kardeş son yolculuğuna uğurlandı.

29.03.2017 - 15:31
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Dün, bir çiftlikte çalışan Afgan çift Adapazarı Göktepe Mahallesi'ndeki evlerinde çocuklarını bırakarak işe giderken, evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangında 3 Afgan kardeş yanarak öldü. 7 aylık Halif, 2 yaşındaki Feriha ve 4 yaşındaki Nejla Nazari'nin cenazeleri Şeker Mahallesi'ndeki Sıracevizler Camii'ne getirildi.

Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi

Ruhullah ve Müjgan Nazari çifti çocuklarının cenazeleri başında dakikalarda gözyaşı döktü.

Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi

Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi

Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve çok sayıda kişi katıldı. 3 Afgan kardeş kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi

Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi




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