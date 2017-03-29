Sakarya'da yanarak ölen 3 Afgan kardeş toprağa verildi

Dün, bir çiftlikte çalışan Afgan çift Adapazarı Göktepe Mahallesi'ndeki evlerinde çocuklarını bırakarak işe giderken, evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangında 3 Afgan kardeş yanarak öldü. 7 aylık Halif, 2 yaşındaki Feriha ve 4 yaşındaki Nejla Nazari'nin cenazeleri Şeker Mahallesi'ndeki Sıracevizler Camii'ne getirildi.
Ruhullah ve Müjgan Nazari çifti çocuklarının cenazeleri başında dakikalarda gözyaşı döktü.
Öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazına Adapazarı Kaymakamı Yusuf Ziya Çelikkaya ve çok sayıda kişi katıldı. 3 Afgan kardeş kılınan cenaze namazının ardından Emirdağ Mezarlığı'nda toprağa verildi.