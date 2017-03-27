Sakarya'da yangın

Kuzuluk Mahallesi'nde Murat Yümsel'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan Murat ve Enes (5) ile dumandan etkilenen Efe (9), Elif (4) ve anne Şerife Yümsel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Enes ve Murat Yümsel, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.