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Sakarya'da yangın

Akyazı ilçesinde bir evde çıkan yangında, aynı aileden 2 kişi yaralandı, 3 kişi dumandan etkilendi.

27.03.2017 - 01:48
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Kuzuluk Mahallesi'nde Murat Yümsel'e ait evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Sakarya'da yangın

Yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasıyla söndürüldü. Yangında yaralanan Murat ve Enes (5) ile dumandan etkilenen Efe (9), Elif (4) ve anne Şerife Yümsel, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Sakarya'da yangın

Enes ve Murat Yümsel, buradaki müdahalenin ardından Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yangının çıkış nedeninin araştırıldığı bildirildi.

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