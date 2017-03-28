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Sakarya'da yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında Afgan ailenin 3 çocuğu yanarak öldü.

28.03.2017 - 13:35
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Yangın bu sabah, Adapazarı Göktepe Mahallesi'nde Afgan ailenin oturduğu evde bilinmeyen bir nedenle çıktı.

Yangın kısa sürede bütün evi ve bitişiğindeki boş ahırı sardı. Çevre sakinleri yangına müdahale ederken, itfaiyeden yardım istendi.

3 ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yangın, Sakarya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alınabildi. İlk belirlemelere göre evde bulunan küçük yaştaki 3 çocuk yanarak öldü.

Sakarya'da yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti

Ailenin, kapıyı çocukların üzerine kilitleyip evden ayrılmasından yaklaşık 2 saat sonra yangının çıktığı öğrenildi. Evde incelemeler devam ediyor.

Sakarya'da yangın: 3 çocuk hayatını kaybetti VİDEO

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