Sakarya'da yapılan terör operasyonunda 11 kişi tutuklandı

Son 17 günde FETÖ/PDY’ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 17 kişiden, adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 kişi sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2 şüphelinin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

8 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Operasyonlar kapsamında DEAŞ’tan 5, El Nusra, El Kaide, Heyet Tahrir Şam terör örgütlerinden 3 kişi olmak üzere toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Bu şahıslardan adliyeye sevk edilen 2’si tutuklandı. 3 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 1 kişinin işlemleri ile firari olan 2 kişi yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. PKK terör örgütü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Diğer 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, THKP/C terör örgütü ile ilgili olarak ise gözaltına alınan 1 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Son 17 günde, söz konusu terör örgütlerine yönelik operasyonlarda toplam 11 kişinin tutuklandığı bildirildi.