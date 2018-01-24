Sakarya'da yolcu midibüsü su kanalına devrildi: 4 yaralı

Söğütlü İlçesi Akçakamış yolu üzerinde N.B. idaresindeki 54 J 7031 plakalı halk midibüsü henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı kontrolden çıkarak yol kenardaki su kanalına devrildi. Midibüs içinde 4 yolcu hafif şekilde yaralandı.

Kazayı gören diğer sürücüler hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri tarafından kaza sonrası midibüs içinde sıkışan yolcular bulundukları yerden çıkartılarak olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Sağlık ekiplerince trafik kazasında yaralananlar Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Yenikent Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.