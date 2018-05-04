Sakarya'da yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde gerçekleşen yolcu otobüsü - otomobil kazasında bir kişi aracın içinde sıkıştı. 3 kişinin yaralandığı kazada, otomobil sürücüsü itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkartıldı.

KAZADA HAYATİ TEHLİKESİ BULUNAN YARALI YOK

Bir otobüs firmasına ait Sakarya - Antalya seferi yapan 54 AB 999 plakalı yolcu otobüsü ile aynı istikamette ilerleyen 34 RE 4644 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu otomobilde bulunan ve isimleri öğrenilemeyen 3 kişi yaralandı.

Araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü, Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak ambulansa alındı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla ilk müdahalelerinin ardından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 Yaralı VİDEO

