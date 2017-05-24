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Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'nın Pamukova ilçesinde 7 serada yapılan aramada salatalıkların arasında 8 bine yakın hint keneviri bulundu.

24.05.2017 - 15:39
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Sakarya İl Jandarma Komutanlığı ve Pamukova İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Pamukova Yenice Mahallesi Karagöletler Mevkii'nde bulunan 35 yaşındaki E.A'ya ait seralara baskın düzenledi.

10 serada narkotik köpeği 'Rüzgar' ile yapılan aramada 7 serada salatalıkların arasına Hint keneviri ekildiği tespit edildi. Hint kenevirleri imha edilmek üzere söküldü.

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

PİYASA DEĞERİ 400 BİN TL

Ayrıca, E.A.'nın evinin deposunda yapılan aramada çuvalların içerisinde Hint keneviri bulundu. Piyasa değeri 400 bin TL olduğu belirtilen 7 bin 500 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

HİNT KENEVİRLERİ YAKILDI

Pamukova Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekipleri nezaretinde Hint kenevirleri yakılarak imha edildi.

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

Sakarya'da zehir seralarına jandarma baskını

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