Sakarya'da zincirleme trafik kazası: 8 yaralı

Türkiye’nin geçen yıl CERN'e ortak üye olmasının ardından Türk firmalarının bu pazardan pay alması için yürüttüğü çalışmalar sonuç verdi.

İsrail’de, yol kontrolü yapan polis, bir otomobil sürücüsünü durdurmak istiyor. Ancak hızını kesmeyen şahıs, polise çarparak kaçıyor.

Kaza Suruç- Birecik karayolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası henüz bilinmeyen araç, yolun karşısına geçen çizgili sırtlana çarptı.

ABD’nin yeni Başkanı Donald Trump, aleyhinde yapılan gösterilere ilişkin bir açıklama yaptı.

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Emniyete ve AK Parti binasına saldıran 2. terörist öldürüldü

İstanbul' da Ak Parti ve Emniyet Müdürlüğü'ne saldırıyla ilgili olarak aranan DHKP-C li Bilgehan Karpat, vurularak yakalandı.