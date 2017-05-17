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Sakarya'daki terör örgütü üyeliği davası

"Silahlı terör örgüt üyeliği ve terör örgütü propagandası yapma" suçundan hakkında dava açılan tutuksuz sanık, hakim karşısına çıktı

17.05.2017 - 14:41
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Sakarya'daki terör örgütü üyeliği davası

Sakarya'da hakkında terör örgütü PKK/KCK üyeliği ve örgütün propagandasını yapma suçuyla dava açılan sanığın yargılanmasına başlandı.

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya açığa alınan tutuksuz sanık T.Ç. avukatı ve yakınları katıldı.

SANIK "ÖĞRETMENİM" DEDİ

Kimlik tespitinin yapılması ve Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığınca düzenlenen iddianame özetinin okunmasının ardından söz verilen sanık T.Ç. 28 yıldır öğretmenlik yaptığını söyledi.

T.Ç, hakkındaki "silahlı terör örgüt üyeliği" iddiasının asılsız olduğunu savunarak, suçlamayı kabul etmediğini kaydetti.

"PAYLAŞIMLARIN TERÖR ÖVÜCÜ OLDUĞUNU BİLSEYDİM.."

Sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki paylaşımlarının bir kısmının dosyaya eklendiğini belirten sanık, "Paylaşımların terörü övücü olduğunu bilseydim paylaşmazdım. Kaldı ki başkalarının yazdıklarını paylaştım. Demokrat ve Atatürkçü bir insanım. Diğer paylaşımlar irdelendiğinde nasıl bir yapıya sahip olduğum anlaşılacaktır. Yapılan paylaşımlar düşünce özgürlüğü evresinde yapılan paylaşımlardır. Suçlamaları kabul etmiyorum." dedi.

"MİLLİYETÇİYİM"

Duruşmada söz verilen tanık M.K. öğretmen olduğunu 3 yıl sanık T.Ç ile beraber çalıştığını kaydetti.

M.K, "Milliyetçi bir insanım. Sanığın terör örgütüyle bir bağlantısını görmedim. Görseydim, yanımdan uzaklaştırır, muhatap olmazdım." diye konuştu.

Sanığın avukatı da müvekkilinin savunmasına iştirak ettiklerini, "terör örgütü üyeliği" suçlamasını kabul etmediklerini, paylaşımların ifade özgürlüğü kapsamında olduğunu savundu.

Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, dosyadaki gizli tanığın mahkeme heyetince dinlenmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, dosyadaki gizli tanığın, sanık ve avukatının bulunmadığı ortamda heyetçe dinlenmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

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