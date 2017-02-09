Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatının 170’inci gününde El-Bab’daki operasyonda Türk Askeri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmada 11 asker yaralanırken, 5 asker de şehit oldu.

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Akkuş’un Kaynarca ilçesine bağlı Uzakkışla Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mahmut Akkuş’un evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans bekletilirken şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.