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Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Fırat Kalkanı Harekatında şehit düşen Sözleşmeli Tankçı Er Ömer Akkuş'un naaşı memleketine Sakarya'ya getirildi.

09.02.2017 - 15:14
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) Suriye’de yürüttüğü Fırat Kalkanı Harekatının 170’inci gününde El-Bab’daki operasyonda Türk Askeri ile DEAŞ terör örgütü arasında çıkan çatışmada 11 asker yaralanırken, 5 asker de şehit oldu.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

EVİNE TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Akkuş’un Kaynarca ilçesine bağlı Uzakkışla Mahallesinde oturan ailesine acı haber askeri yetkililer tarafından verildi. Acı haberi alan baba Mahmut Akkuş’un evinde feryatlar yükseldi. Evin önünde ambulans bekletilirken şehidin baba ocağına Türk Bayrakları asıldı.

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

Sakarya'ya şehit ateşi düştü

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