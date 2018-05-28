Sakin bir rota: Kefken

Aybüke SENGİR / [email protected]

Doğası ve havasıyla insanı büyüleyen Kefken, yazın ortasında bile sizi üşüten bir havaya sahip. Ferah ve rutubetsiz bir havası var. Berrak ve dingin denizini gören herkesi büyülüyor. Buranın denizi Kaş ve diğer bir çok Ege ve Akdeniz koyuyla eşdeğer. 4 farklı mavi bayraklı plaj da bunun göstergesi.

KUMCAĞIZ PLAJI

Kefken’de denize girebileceğiniz en yakın yer merkezindeki Kumcağız Plajı. Kefken’den deniz kenarından yürürseniz 5 dakika, arabayla giderseniz 20 dakikayı buluyor. Oldukça sığ bir denize sahip olan bu koy şeklindeki plaj sürekli sığ, derinleşmesi için epey yürümeniz gerekiyor. Özellikle çocuklu aileler için tercih sebebi. Havanın kapalı olduğu günlerde deniz nadir de olsa dalgalı olabiliyor. Sonuçta Karadeniz, o kadar güvenmemek gerek.

KOVANAĞZI PLAJI

Merkezden geçerek biraz daha kuzeye giderseniz yürüme mesafesinde başka bir plaj daha var. Burası Kovanağzı Plajı olarak biliniyor. İnce kumdan oluşan kumsalı ve yönünün batıya bakmasından dolayı buradaki deniz daha sakin.

PEMBE KAYALIKLAR

Buradan biraz daha kuzeye doğru orman içerisinden toprak bir yola giderseniz yaklaşık 1 km sonra Pembe Kayalıklar‘a ulaşıyorsunuz. Mükemmel fotoğraflar çekebileceğiniz o meşhur şekilli kayalar burada. Kayalıkların yapısı oldukça yumuşak ve sudan kolaylıkla keserek çıkartılabiliyor. Hatta Pembe Kayalıklar’dan çıkartılan parçalar bir çok tarihi mekanın inşaatında kullanılmış.

CEBECİ PLAJI

Pembe Kayalıklar’dan doğuya doğru 2 km kadar gittiğinizde Cebeci‘ye ulaşıyorsunuz. Cebeci Köyü tam olarak Kefken Adası’nın karşısında yer alıyor. Burası biraz daha fazla keşfedilmiş ve kalabalık bir yer. Kumcağız’a göre daha merkezi kalıyor, akşamları gezebileceğiniz çarşılar da var.

KEFKEN ADASI

Kefken’de bulunan ve kıyıdan rahatlıkla seyredebildiğiniz en ilginç yerlerden birisi Kefken Adası. Tarihi Helenistik döneme kadar uzanıyor. Sit alanı olarak koruma altına alınmış adada surlar ve antik su kuyularına rastlıyorsunuz.

Tekneyle kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz; fakat resmi olarak adaya çıkmak yasak. Etrafında turlayabilir ya da demir atarak denize girebiliyorsunuz. Roma ve Bizans dönemlerinden günümüze kadar ulaşmış bazı kalıntılara da ev sahipliği yaptığı söyleniyor.

KERPE

Yine Kefken’e çok yakın bir mesafede Kerpe adında bir balıkçı kasabası var. Kefken ile Kerpe’nin görünümü biraz farklı. Burada, denize sıfır hatta denizin tam üstünde vakit geçirebileceğiniz restorantlar var.

Burada da yine Kartal Kayalıkları olarak da bilinen ilginç kaya oluşumları var. Kartal Kayalıkları ayrıca Kerpe gün batımını izlemek için de harika bir yer. Buraya sırf gün batımını izlemek için bile gelebilirsiniz. Kefken’de güneşinen güzel battığı yer diyebilirim.



