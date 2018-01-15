Sakın çöpe atmayın

DİŞLERİNİZİ BEYAZLATIN

Muz kabuğu, dişlerinizi en az pahalı ticari ürünler kadar beyazlatabilir. İyice olgunlaşmış bir muzu, aşağıdan yukarıya doğru soyun. Kabuğun etli tarafı ile dişlerinizi iyice ovun. Dişlerinizin tamamen muz ile kaplandığına emin olun. Ağzınız açık duracak şekilde, 10 dakika kadar bekleyin. Sonrasında kuru bir diş fırçası ile dişlerinizi 2-3 dakika kadar fırçalayın ve durulayın. Bu işlemi en az 14 gün boyunca her gün tekrarlayın. Farkı göreceksiniz.

AYAKKABILARINIZI PARLATIN

Muz potasyum ile doludur, ayakkabı cilaları da öyle. Potasyum deriyi besler; dolayısıyla muz ayakkabılarınız için harika bir bakım aracıdır. Muz kabuğunun etli tarafı ile ayakkabılarınızı güzelce ovun. İnce, yapışkan bir tabaka ile kaplanan ayakkabılarınızı birkaç dakika bu şekilde bekletin. Sonrasında yumuşak bir kumaş parçası kullanarak, dairesel hareketlerle ayakkabılarınızı temizleyin.

AKNELERDEN KURTULUN

Cildinizi her akşam muz kabuğu ile ovmak ve sabaha kadar bekletmek, akne işaretlerini azaltacaktır. Yatmadan bir saat kadar önce cildinizi olgun bir muzun kabuğu ile iyice ovun. Bu işleme 5-10 dakika kadar devam ettiğinize emin olun. Yatana kadar bu şekilde bekleyin. Yüzünüzü su ile durulayın ve aknelerinizden kurtulana dek bu yöntemi uygulayın.

KIRIŞIKLIKLARI ÖNLEYİN, BAŞ AĞRILARINIZDAN KURTULUN

Akneler için önerilen tekniği kullanarak göz çevresi, dudakların üzeri ve ense bölgesi gibi kırışıklıklara yatkın bölgelere masaj yaparak, muz kabuğunun sıkılaştırıcı etkisinden faydalanın. Baş ağrılarınız için ise başınızın üzerine koyduğunuz muz kabuğu ile bir süre uzanın.

SİĞİLLERİNİZİ TEDAVİ EDİN

Olgun bir muzun kabuğunu kullanarak, siğili dairesel hareketlerle güzelce ovun. Küçük bir parça muz kabuğunu siğilin üzerine bantlayın ve geceyi bu şekilde geçirin. Sabah muz kabuğunu çıkarın ve siğilli bölgeyi güzelce durulayın. Bu işleme siğil yok olana dek, günlük olarak devam edin.

YANIK ACILARINIZI DİNDİRİN, KAŞINTILARINIZDAN KURTULUN

Yanık bölgeyi soğuk su ile iyice yıkadıktan sonra muz kabuğunun etli tarafını kullanarak, yanığı sakinleştirin ve tedavi edin. Sivrisinek ve karınca ısırıkları için de kaşınan bölgeyi muz kabuğu ile ovmak harika bir çözüm.

HEMOROİDİNİZİ İYİLEŞTİRİN

Olgun bir muzun kabuğunu soyun. Kabuğu aşağıdan yukarıya doğru soyun ki; kabuk üzerinde yapışkan, etli kısımdan mümkün olduğunca kalsın. Kabuğun iç tarafından etli kısmı sıyırın ve ezin. Vazelinle karıştırarak, sorunlu bölgeye birkaç gün boyunca uygulayın.

GÜMÜŞLERİNİZİ PARLATIN

Etli bir muzun kabuğunu kullanarak, dairesel hareketlerle gümüşlerinizi nazikçe ovun. Çatlaklara özellikle dikkat edin. Birkaç dakika bekleyin ve kuru bir kumaş parçası ile gümüşleri temizleyin.

MUZ KABUĞUNDAN KEK YAPIN

Muz kabuklarınızı kek tariflerinde kullanabilmek için birkaç gün boyunca suda bekleterek, iyice yumuşamalarını sağlamanız gerekiyor. Kabukları yumuşattıktan sonra blenderden geçirerek, tüm kek tariflerinizde kullanabilirsiniz.

EŞYALARINIZI TEMİZLEMEK İÇİN KULLANIN

Muz kabuğu ile ahşap mobilyalarınızı parlatabilir, deri koltuklarınızı temizleyebilir ve mürekkep lekelerini ahşap ve boyalı yüzeylerden çıkarabilirsiniz.

ÇOCUĞUNUZA NOT BIRAKIN

Muz kabuğunun üzerine kürdan ya da iğne yardımı ile yazılar yazarak, çocuğunuz beslenme çantasına not bırakabilirsiniz. Bunu yapabilmek için yeşil olmayan, olgun muzları seçmeniz gerekiyor.

BAHÇE BAKIMI YAPIN

Muz kabuklarını toprağın 10 santimetre altına gömerek doğal bir toprak zenginleştirici elde edebilir, bitkilerinizin yapraklarını parlatarak bahçenize bakım yapabilirsiniz.