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Sakız Adası'na vize Çeşme'den alınabilecek

İzmir'in Çeşme ilçesinden Yunanistan'ın Sakız Adası'na gidebilmek için gereken vize işlemlerinin artık ilçede yapılabileceği bildirildi.

DHA | 03.04.2018 - 14:45..
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Vize işlemlerini yapan şirket, Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nda kendileri için ayrılan özel bölümde vize işlemlerini yapmaya başladı.

2017 YILINDA 85 BİN TÜRK SAKIZ ADASI'NA GELDİ

Çeşme Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Osman Köfüncü'nün oda binasında verdiği kokteylde konuşan Yunanistan İzmir Başkonsolosu Argyro Papoulia, 30 Eylül'e kadar olan 6 aylık dönem için Çeşme, Kuşadası ve Ayvalık'ta 3 yeni vize merkezinin faaliyete geçtiğini açıklayarak, "Bu 3 bölge, Yunanistan İzmir Başkonsolosluğu yetki alanının içerisindedir. Bu nedenle, turizm ve ticaret alanındaki ilişkiler daha da güçlenecek ve Ege'nin iki komşu tarafı birbirine daha da yakınlaşacaktır. Bugün faaliyete geçen Çeşme'deki vize merkezi, Çeşme ve Alaçatı sakinlerine ve bu bölgelerde, Çeşme Belediyesinin daha geniş alanında evleri olanlara vize başvurusu yapmakta kolaylık sağlayacaktır. 2017 yılında, 85 bin Türk vatandaşı Sakız'a seyahat etmiştir. Binlerce Yunan vatandaşı da Sakız'dan Çeşme'ye olan 8 deniz millik istikamette yolculuk yapmıştır.

"BU DURUM İKİ HALKI BİRBİRİNE DAHA DA YAKINLAŞTIRACAKTIR"

Bu fırsatla, hedefimizin Sakız ve Çeşme'nin ortak bir turistik destinasyon olması gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Bu yaz Latin Amerika'dan neredeyse 10 bin kişinin Çeşme ve Sakız'ı ziyaret edeceği öngörülmektedir. Bu da böylesi bir işbirliğinin güzel bir örneğidir. Ancak, ticaret ve turizmin sadece rakamlar olmadığını vurgulamak isterim. Ticaret ve turizm iki halkı birbirine daha da yakınlaştıracaktır. Bu da belki en önemli konudur." diye konuştu.

Sakız Adası'na vize Çeşme'den alınabilecek

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