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Sakız kutusu içindeki uyuşturucuya 2 tutuklama

Kayseri'de sakız kutuları ve küçük el çantaları içine gizlenmiş uyuşturucu metamfetamin maddesi bulundu. 2 kişi tutuklandı.

08.02.2017 - 09:37
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Sakız kutusu içindeki uyuşturucuya 2 tutuklama

Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyonda, Ankara plakalı 2 araçta bulunan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş, F.K., A.B. ve M.K. yakalandı. Bu kişilerin üzerinde ve araçlarda yapılan aramalarda, sakız kutuları ve küçük el çantalarının içine gizlenmiş 31 gram metamfetamin ele geçirildi.Sakız kutusu içindeki uyuşturucuya 2 tutuklama

A.B. ve M.K. işlemlerinin ardından salıverilirken, gözaltına alınan M.B., F.N.D., M.L., R.Ş. ve F.K. mahkemeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan 5 kişiden F.K. ile M.B. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer 3 kişi ise serbest bırakıldı.

 

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