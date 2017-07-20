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Saklambaç oynarken 7'nci kattan düşen çocuk öldü

Konya'da saklambaç oynarken 7. katta bulunan evlerinin açık penceresinden düşen 10 yaşındaki Barış Muhammed hayatını kaybetti.

20.07.2017 - 08:03
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Olay, saat 00.15 sıralarında Konya merkez Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Beyaz Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın 7'nci katında meydana geldi. Odasında saklambaç oynayan Barış Muhammed Pekyaman, perde arkasına saklandığı sırada dengesini yitirince açık olan pencereden beton zemine düştü.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Çığlıklar üzerine odaya koşan aile bireyleri çocuklarını yerde kanlar içinde yatarken gördü. İhbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Pekyaman, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahale ardından yakınlardaki özel bir hastaneye kaldırıldı. Barış Muhammed Pekyaman burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma sürdürülüyor.

Saklambaç oynarken 7'nci kattan düşen çocuk öldü

Saklambaç oynarken 7'nci kattan düşen çocuk öldü

Saklambaç oynarken 7'nci kattan düşen çocuk öldü

Saklambaç oynarken 7'nci kattan düşen çocuk öldü

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