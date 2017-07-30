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Saklı cennet Karaçay Şelalesi doğaseverleri bekliyor

Amanosların eteğindeki Karaçay Şelalesi büyüleyici güzelliği ile doğaseverleri kendine hayran bıraktı.

30.07.2017 - 10:16
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Adana Profesyonel Doğa ve Su Sporları Kulübü (PRODOSS), Amanos Dağları'nın eteklerinde bulunan Karaçay Şelalesi'ne doğa yürüyüşü düzenledi.

Saklı cennet Karaçay Şelalesi doğaseverleri bekliyor

Osmaniye'nin başlıca doğal güzellikleri arasında yer alan Karaçay Vadisi'nde düzenlen yürüyüşe yaklaşık 100 kişi katıldı. Kanyon ve dere kenarı güzergahında 3 saat süren uzun ve zorlu bir yürüyüşün ardından ulaşılabilen Osmaniye'nin saklı cenneti Karaçay Şelalesi'ne hayran kalan doğaseverler, kendilerini şelalenin serin sularına bıraktı.

Saklı cennet Karaçay Şelalesi doğaseverleri bekliyor

Yaklaşık 30 metre yükseklikten dökülen şelalenin sularında keyif dolu dakikalar yaşayan doğaseverler hem sıcak havada serinleme, hem de yöredeki doğal güzellikleri görme imkanı bulduklarını söyledi.

Saklı cennet Karaçay Şelalesi doğaseverleri bekliyor


Saklı cennet Karaçay Şelalesi doğaseverleri bekliyor

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